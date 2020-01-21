لافروف يحذر من مخاطر لعبة الناتو في المجالين الفضائي والسيبراني

حذر وزير الخارجية الروسي في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​، ​سيرغي لافروف​، "من مخاطر لعبة حلف ​الناتو​ توسيع أنشطته التشغيلية في مجالين جديدين ​الفضاء​ و​الإنترنت​"، موضحاً ان هذا "التوجه يُبرر بمحاولة إدخال مفهوم النظام العالمي القائم على قواعد، محاولاً بذلك استبدال الهيكل القانوني الدولي الذي شكل بعد الحرب العالمية الثانية الذي تقوم عليه ​الأمم المتحدة​".

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