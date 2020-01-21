عبد المهدي: إطلاق الصواريخ على السفارة الأميركية أمر غير مقبول

أكد رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ العراقية ​عادل عبد المهدي​، خلال جلسة للحكومة، "الحرص على عدم التصعيد، و​القوات​ الأمنية لا تريد استخدام ​العنف​ ضد احد، وإغلاق الطرق و​المدارس​ ليس تظاهرا سلميا، ونحن لا نريد زيادة التصعيد بالبلد، فالدولة في وضع محرج مع الجميع، مع المواطنين والدول الأخرى"، لافاً الى ان "إطلاق الصواريخ على ​السفارة الأميركية​ أمر غير مقبول".

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