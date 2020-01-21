نتانياهو يطالب بمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية

دعا رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ إلى "فرض ​عقوبات​ على ​المحكمة الجنائية الدولية​ وموظفيها"، معتبرا أن "هذه المحكمة تشن "هجمة شاملة" على إسرائيل". وأشار نتانياهو في تصريح له الى أن "​الإدارة الأميركية​ بقيادة الرئيس ​دونالد ترامب​، تحدثت بأشد التعبيرات ضد المحكمة الجنائية الدولية وضد هذا القرار الشائن، أحث الجميع على القيام بذلك أيضا، والمطالبة باتخاذ خطوة عملية وفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها".

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