الحزب السوري القومي الاجتماعي يعلن عدم المشاركة في الحكومة

قرر ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ عدم المشاركة في ​الحكومة​ اعتراضا على اسلوب البعض في ادارة تشكيلها وهو اسلوب اتسم بالتشويش والعرقلة والإستئثار، خلافاً لطموحات ومطالب ال​لبنان​يين، لافتا إلى انه "وجد أنه من الأجدى عدم المشاركة في الحكومة المزمع تأليفها، مع تأكيده الحرص على السلم الأهلي والوحدة والوطنية، ومطالبه المتكررة بالاسراع في ​تشكيل الحكومة​ التي لنا فيها حلفاء هم محل تقديرنا واحترامنا لما يجمعنا بهم من ​مسيرة​ طويلة في النضال المشترك من اجل قيام لبنان ونهوض مؤسسات ​الدولة​ ومواجهة الاخطار والتحديات".

وسجل الحزب أن عدم الأخذ بتزكيته لاسم نقيبة المحامين السابقة ​أمل حداد​ التي سماها رئيس الحكومة المكلف للمشاركة في الحكومة، وهي التي تتمتع بصفات مهنية واخلاقية ووطنية، حيث فوجىء بوضع فيتو على هذا الاسم دون تقديم اي تبرير سوى العرقلة والتعطيل.

وقدر الحزب الجهد الكبير الذي قام به رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في سبيل تسريع عملية التشكيل واصراره على اشراك الجميع ليعطي الحكومة كل عوامل الزخم والنجاح. كما يشكر قيادة ​حزب الله​ على الجهد الاستثنائي الذي بذلته في هذا السياق.

وأكد الحزب وقوفه الى جانب اللبنانيين وحمل قضاياهم الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وتحقيق مطالبهم وسماع صوتهم.