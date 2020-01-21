النشرة: حزب الله سيتمثل بالحكومة بحقيبتي الصحة والصناعة عبر حمد حسن وعماد حب الله

علمت "​الخليج 365​" أن "​حزب الله​ سيتمثل في ​الحكومة​ المقبلة بحقيبتي ​الصحة​ و​الصناعة​، على أن يكون ​حمد حسن​ وزيراً للصحة و​عماد حب الله​ وزيراً للصناعة"، وأضافت المعلومات أن "العميد السابق لكلية الهندسة في جامعة البلمند ميشال النجار سيكون وزيراً للعمل ممثلاً تيار المردة"، مشيرة إلى أن "محمد سيف الدين سيكون وزيراً للزراعة ممثلاً حركة أمل".

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