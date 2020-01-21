النشرة: اللقاء التشاوري ممثل بالحكومة بطلال حواط وهو مقرب من كرامي

كشفت مصادر "​الخليج 365​" بأن ​اللقاء التشاوري​ سيكون ممثلا في ​الحكومة​ عبر المهندس طلال حواط، وهو مقرّب من النائب ​فيصل كرامي​، وسيتولى وزارة الاتصالات. إضغط للمزيد

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