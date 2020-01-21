MTV: باسيل يلتقي بري في هذه الاثناء بعيدا عن الاعلام

أفادت قناة الـ"MTV" بأن وزير الخارجية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​ يلتقي رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في هذه الاثناء بعيدا عن الاعلام. هذا، وأفادت بأنه لا يمكن التأكيد أن الحكومة ستولد الليلة ولم يحصل إتصال بعد بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب.

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