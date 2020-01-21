"المنار": بري وباسيل بحثا خلال اتصال هاتفي بالمستجدات الحكومية

ذكرت قناة "المنار" أنّ "رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​، بحثا خلال اتصال هاتفي، بالمستجدّات الحكوميّة".

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