مع اقتراب تشكيل ​الحكومة​ بعد ترقب زيارة رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ إلى ​قصر بعبدا​ للقاء ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، بدأت تتوضح صورة الحكومة العشرينية التي ستولد اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار ان هذه الاسماء تقريبية وقد يكون فيها بعض التعديلات. رئيس الحكومة: حسان دياب (سني) – وزير المالية: غازي وزني (شيعي) – وزير الداخلية: محمد فهمي (سني) – وزير الدفاع: بترا خوري (أرثودكس) – وزير الخارجية: ​ناصيف حتي​ (ماروني) – وزير الإقتصاد: أمال حداد (أرثودكسية) – وزير الإتصالات: طلال حواط (سني) – وزير الصحة: ​حمد حسن​ (شيعي) – وزير الطاقة: ​ريمون غجر​ (أرثودكس) Advertisements – وزير العمل: لميا يمين الدويهي (مارونية) - وزير الزراعة: ​محمد سيف الدين​ – وزير البيئة: ​منال مسلم​ (كاثوليك) – وزير السياحة: فرتينيه أهانيان (أرمنية) – وزير العدل: ماري كلود نجم (مارونية) -وزير التربية و​الشباب​ والرياضة: طارق مجذوب (سني) -وزير الصناعة: ​عماد حب الله​ (شيعي) - وزير اشغال: العميد السابق ل​كلية الهندسة​ في ​جامعة البلمند​ ميشال النجار – وزير الشؤون الإجتماعية والمهجرين: رمزي مشرفية (درزي) -تنمية ادارية: ​دميانوس قطار​

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كانت هذه تفاصيل خبر هذه هي اسماء الوزراء المحتملين بالتشكيلة الحكومية المرتقبة مساء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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