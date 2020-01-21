من مسقط رأس سليماني: 3 ملايين دولار "لمن يقتل ترامب"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty "مكافأة" في كرمان لمن يقتل ترامب

ونسبت الوكالة شبه الرسمية للنائب أحمد حمزة قوله: "بالنيابة عن شعب إقليم كرمان، سندفع مكافأة 3 ملايين دولار نقدا لمن يقتل ترامب".

ولم يوضح حمزة ما إذا كان القرار صادرا عن رجال الدين الذين يتولون الحكم في إيران لتهديد ترامب.

وتعد كرمان مسقط رأس قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الذي قُتل في ضربة بطائرة أميركية مسيرة بالعراق في الثالث من يناير.

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وأدى مقتل سليماني، ونائب قائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بضربة أميركية نفذت بأوامر من ترامب، إلى تصعيد الموقف الأميركي-الإيراني.

وسبق أن أشارت وكالة "فارس" للأنباء عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله، إن طهران تدرس سيناريوهات انتقامية بعد الضربة الأميركية.

وقصفت إيران بصواريخ باليستية قاعدتين في العراق يتمركز فيهما جنود أميركيون ردّاً على مقتل سليماني، دون أن يسفر عن خسائر بشرية.