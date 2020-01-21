شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. نائب بحزب أردوغان يعتدى على صحفيين بسبب تصويرهما له خلال لعب القمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار، اليوم الثلاثاء، متعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية، وجاء أهمها كالتالى:

نائب بحزب أردوغان يعتدى بالضرب على صحفيين بسبب تصويرهما له خلال لعب القمار

نقلت صحيفة زمان التركية المعارضة، أن البرلماني حقي كويلو، نائب حزب العدالة والتنمية اعتدى بالضرب على مراسلى صحيفة "يني عقد" بسبب تصويرهما له خلال لعب القمار، في أحد استراحات المعلمين.

ووفقا للصحيفة، قالت عبر موقعها الإلكتروني إن مراسليها تعرضا للضرب أيضا من أمين حزب العدالة والتنمية في مدينة كاستامونو، دوغان أونلو، والحرس الخاص به، ومجموعة أخرى من العاملين في مؤسسات الدولة.

وقفة حداد لشهيدات الطب بحادث المنيا على سلم نقابة الاطباء نظم الأطباء المشاركون فى تأبين شهيدات حادث المنيا، الدكتورة رانيا محرم، الدكتورة سماح نبيل، والدكتورة نورا كمال، اللاتي وافتهن المنية جراء حادث ميكروباص المنيا الأليم، وقفة حداد على سلم النقابة العامة، وذلك للمطالبة بمحاسبة المسئولين عن الحادث، والتعسف الإدارى الذى تعرضت له الطبيبات. وتوفي شهيدات حادث المنيا، صباح الأربعاء الماضي أثناء قدومهن من المنيا إلى القاهرة لحضور دورة تدريبية تم إخطارهن بها بشكل مفاجئ. دراسة سياسية: مقتل سليمانى نقطة تحول فى مسار استعادة العراق لسيادته الكاملة اعتبر الدكتور مبارك أحمد الخبير السياسى تداعيات مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى، ربما تمثل نقطة في تحول مسار العراق نحو استعادة سيادته كاملة على أرضه. وأكد فى تحليل سياسى نشره عبر المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتجية أن العراق يمكنه بدء مرحلة جديدة ربما قد تطول لإنهاء نفوذين يتعايشان على أزمات العراق، فى إشارة الى النفوذ الإيرانى والامريكى فى العراق. بيان عاجل بسبب انقطاع الكهرباء بمطروح منذ 12 ساعة: متى نتحرك قبل وقوع الأزمة؟ تقدم النائب سليمان فضل العميرى، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، بشأن انقطاع التيار الكهربائى بعدد من المناطق السكنية بمدينة مرسى مطروح، وذلك منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مما تسبب فى خلق حالة من الاستياء بين الأهالي بسبب امتحانات الشهادات والصف الأول الثانوي.

عمرو غلاب: نمو الاقتصاد مرهون بدفع معدل الصادرات وعوائد الاستثمار الأجنبى

قال النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان وزير المالية عزم الحكومة طرح عدد من المبادرات الأخرى لدعم القطاع الصناعى خلال المرحلة المقبلة، يؤكد وعى الحكومة بأهمية وحيوية هذا القطاع وهو ما سيدفع نحو زيادة عجلة الإنتاج ودفع معدلات التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات، لافتا إلى أن القطاع الصناعى عانى كثيرا خلال السنوات الماضية، من زيادة أسعار الأراضى الصناعية وعدم توفرها.

حقوق الإنسان بالنواب: الرئيس أفرج عن أكثر من 22 ألف مسجون منذ 2014 Advertisements

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه وفقا لإحصائيات مؤكدة، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه الرئاسة وعلى مدار السنوات الماضية، توسع فى منح قرارات العفو الرئاسى عن السجناء والإفراج عنهم، ليبلغ إجمالى الحاصلين على العفو منذ عام 2014، نحو 22 ألفا و399 مسجونًا، وذلك على خلاف الرؤساء السابقين، حيث كان العفو الرئاسى يُطبق فى أضيق نطاق وفى حالات فردية فقط ولاعتبارات سياسية معينة.

"اتصالات النواب" تستقبل غدا وفدا أمريكيا حول التحول الرقمى فى مصر تستقبل هيئة مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، ظهر غداً الأربعاء، وفد أمريكي، برئاسة مساعد وزير التجارة الأمريكي جيم سوليفان، ويضم نسرين دجويني مسؤول تجارة الخدمات الرقمية وكارى انجرام المُتخصص في تجارة تكنولوجيا المعلومات، يأتى اللقاء بناء على طلب الوفد الأمريكي الذى يزور مصر خلال الفترة من 21 حتى 24 يناير الجارى، لبحث سبل تعزيز التعاون فى مجال السياسة الرقمية والتحول الرقمى.

القومى لحقوق الإنسان يطالب بإصدار قانونى مكافحة التمييز وحرية تداول المعلومات

طالب محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، مجلس النواب بسرعة مناقشة وإقرار مشروعى قانونى الفرص المتكافئة ومنع التمييز وإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، وحرية تداول المعلومات وتنظيم إتاحتها، لافتا إلى أن حظر التمييز والمساواة أمام القانون من أهم مقومات دولة القانون، قائلا: "المواطنون متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس، أو اللون، أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر".

ماعت تختتم تدريب "اقتراب حقوق الانسان في عمليات دعم السلم بالدول الإفريقية"

اختتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فعاليات البرنامج التدريبي "اقتراب حقوق الإنسان في عمليات دعم السلم"، والذي استهدف حقوقيين ومشاركين من منظمات مجتمع مدني من شباب دولة جنوب السودان، في الفترة بين 16 – 19 يناير 2020.

مفيد شهاب: تحضر الدول يُقاس باحترام القانون وليس التكنولوجيا.. ومصر متحضرة