شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بإنشاء مكاتب في كل المحافظات تخصص لمعاشات ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن عمل برنامج لفصل حالات الإعاقة عن باقى المعاشات وعمل مكتب بكل مديرية يختص بتقديم الطلبات للحصول على معاش لحالات الإعاقة، موجها الاقتراح برغبة لوزارة التضامن الاجتماعى، وطالب بسرعة الرد على الطلب والاهتمام بتفعيله، حرصا على مصلحة الملايين من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وقال "دسوقى"، لـ"الخليج 365"، إن الاقتراح يتضمن أن يتم إنشاء مكتب في كل محافظة يختص بتلقى طلبات الحصول على معاش حالات ذوى الإعاقة، بهدف التيسير والتسهيل عليهم في تقديم الأوراق والطلبات وفى صرف المعاشات الخاصة بهم.

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وأضاف وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، أن طلبه يأتي في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بذوى الاحتياجات الخاصة ودعمهم وتوفير السبل اللازمة لدعمهم ومساندتهم وتوفير حياة كريمة لهم، لافتا إلى أن الاقتراح برغبة أحيل للجنة الاقتراحات والشكاوى سوف يناقش الأسبوع المقبل في اللجنة، بحضور الجهات الحكومية المعنية.

في سياق آخر، تقدم النائب محمد حمدى دسوقى، باقتراح برغبة مقدم من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن استبدال خط طرد محطة صرف صحى الوليدية جى . آر . بزهر مرن بطول 3 كمن وكذلك الخط الاستراتيجي الجديد بنفس المحطة وتحديد المسار اللازم له – محافظة أسيوط.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى أعلنت في تقرير صادر عنها، عن تطوير خدمة الخط الساخن "15044" الخاص بمشكلات الأشخاص ذوى الإعاقة، على أن يستقبل الخط الساخن كافة استفساراتهم وكيفية الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لمن ليست لديهم هذه البطاقات أو من لديهم ويريدون معرفة كيفية الاستفادة منهما أو كيفية استخراج بدل الفاقد أو التالف، حيث يتم الحصول على هذه البطاقة عقب استخراجها للمستفيدين منها من مكاتب البريد أو التقدم بشكوى ضد أى موظف يقصر فى أداء الخدمات لهؤلاء الأشخاص.