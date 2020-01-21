شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة حداد لشهيدات الطب بحادث المنيا على سلم نقابة الاطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم الأطباء المشاركون فى تأبين شهيدات حادث المنيا، الدكتورة رانيا محرم، الدكتورة سماح نبيل، والدكتورة نورا كمال، اللاتي وافتهن المنية جراء حادث ميكروباص المنيا الأليم، وقفة حداد على سلم النقابة العامة، وذلك للمطالبة بمحاسبة المسئولين عن الحادث، والتعسف الإدارى الذى تعرضت له الطبيبات.

وتوفي شهيدات حادث المنيا، صباح الأربعاء الماضي أثناء قدومهن من المنيا إلى القاهرة لحضور دورة تدريبية تم إخطارهن بها بشكل مفاجئ.

وطالب الدكتور حسين خيرى، النقيب العام للأطباء البيطريين،الأطباء المشاركين بحفل التأبين بتقديم توقيعات الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، فى 7 فبراير المقبل، لبحث مطالب الأطباء الخاصة بالأطباء.

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كان الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إن النقابة حررت بلاغ للنائب العام، رقم 3562 عرائض النائب العام، وبلاغ النيابة الادارية، رقم 3440 لسنة 2020، لفتح تحقيق جنائى وإدارى فى جميع الملابسات والقرارات التعسفية التى سبقت الحادث الأليم لطبيبات محافظة المنيا.

وانتقد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، عدم حضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إلى حفل تأبين الطبيبات الثلاث، شهداء حادث المنيا، مشيرا إلى أن الوزيرة ليست فى حاجه للدعوة لحضورها، بل كان واحب عليها الحضور، لتعلن مسؤولية الوزارة عن الحادث، إلا أن الوزيرة تجاهلت ذلك، مطالبا رئيس مجلس الوزراء، ومجلس النواب، بمحاسبة وزيرة الصحة لمسؤوليتها عن الحادث، نتيجة للتعسف الإدارى، لافتا إلى أن النقابة دائما تستقبل شكاوى التعسف الادارى ضد الأطباء، واستدعاء الطبيبات لتدريب بشكل عاجل، ومفاجئ، كان من الممكن أن يتم إجرائها فى محافظة المنيا.