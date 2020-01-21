شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يستقبل سفير المملكة السعودية بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقر الوزارة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، فى إطار تبادل التعاون بين البلدين الشقيقين.

وبحسب بيان لسفارة السعودية بالقاهرة، فقد استقبل المستشار عمر مروان، بمقر الوزارة السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات العدلية والقضائية.

يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل، كان قد استقبل مطلع الشهر الجارى، بديوان عام الوزارة، السفير بيتر كيفيك سفير دولة المجر بالقاهرة، بناء على تلبية طلب السفير بعقد اللقاء لبحث دعم التعاون المتبادل في المجالين القانوني والقضائي، وأكد المستشار عمر مروان، خلال اللقاء على تقديره لرغبة الجانب المجرى في تفعيل التعاون القانوني والقضائي بين البلدين.

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وتناول اللقاء وقتها بحث صور التعاون الجنائي الدولي المختلفة بين الدولتين خصوصا في مجال تسليم المجرمين، وكذلك سبل دعم وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل المصرية والمجرية منذ عام 2014 بشأن التعاون القضائي.

كما طلب سفير دولة المجر من المستشار عمر مروان دعم وزارة العدل في التصديق على صحة إجراءات الاتفاقيات التي توقع بين البلدين لاسيما اتفاقية توريد عربات السكك الحديدية الموقعة حديثا.

وأصدر وزير العدل تعليماته باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور ورود الأوراق الخاصة بهذه الاتفاقية، نظرا لأهميتها في تطوير مرفق السكك الحديدية.