غلق مينائي بورتوفيق والزيتيات في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أعلنت غرفة عمليات هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، إغلاق مينائي بورتوفيق والزيتيات في السويس، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح.

قال مصدر ملاحي إن رياح شمالية غربية زادت سرعتها مساء اليوم، وتراوحت بين 22-26 عقدة، مع ارتفاع في الأمواج ما بين 2 إلى 3 أمتار.

من جانبه، وجه اللواء بحري خالد زهران رئيس الهيئة بضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة على الأرصفة، والتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية للعائمات سواء الصغيرة أو الكبيرة حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.