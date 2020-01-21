محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:
أعلنت غرفة عمليات هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، إغلاق مينائي بورتوفيق والزيتيات في السويس، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح.
قال مصدر ملاحي إن رياح شمالية غربية زادت سرعتها مساء اليوم، وتراوحت بين 22-26 عقدة، مع ارتفاع في الأمواج ما بين 2 إلى 3 أمتار.
من جانبه، وجه اللواء بحري خالد زهران رئيس الهيئة بضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة على الأرصفة، والتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية للعائمات سواء الصغيرة أو الكبيرة حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
كانت هذه تفاصيل خبر غلق مينائي بورتوفيق والزيتيات في السويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.