قطع المياه عن سوهاج لـ 8 ساعات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج عن انقطاع في خدمة المياه بمدينة سوهاج، يبدأ في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى السادسة من صباح غدٍ الأربعاء.
وأوضح رئيس الشركة اللواء المهندس محمد بدري محمد دين أن قطع المياه الذي يتواصل لمدة 8 ساعات، يأتي ضمن أعمال إلغاء خط مياه قطر ١٢ بوصة، يعترض إنشاءات كوبري ميدان الثقافة العلوي.
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات توفير كميات المياه المناسبة واللازمة لاحتياجاتهم أثناء تلك الفترة.
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