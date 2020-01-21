وزيرة الثقافة: حضور قوي لمكتبات سور الأزبكية بمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:
أشادت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بالحضور القوى لمكتبات سور الأزبكية بمعرض الكتاب هذا العام، والذي جاء بما يتماشي مع المحددات التي أقرتها إدارة المعرض والهادفة في المقام الأول إلى عدم الإضرار بصناعة النشر والكتاب وحقوق المبدعين.
ومن المقرر أن تنطلق غدًا الأربعاء الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس والتي تقام تحت عنوان "مصر افريقيا- ثقافة التنوع" وتتخذ من الراحل جمال حمدان شخصية لها والسنغال ضيف شرفها وتستمر حتى 4 فبراير القادم.
وأضافت الوزيرة في بيان اليوم، أن انتقال المعرض إلى مقره الجديد دفع الجميع لبذل الجهد حتى يخرج بالشكل اللائق بمكانة مصر وقوتها الناعمة وبتاريخ هذا المحفل المهم وهو الأمر الذي انعكس على زيادة عدد المشاركات من الدول التي وصلت إلى 40 دولة بزيادة 5 دول عن العام الماضي وزيادة عدد الأجنحة إلى 808 جناح بزيادة 86 جناحا عن الدورة السابقة.
يشارك في هذه الدورة 900 دار نشر من 40 دولة ما بين مصرية وعربية واجنية وتميز ها مشاركة 41 مكتبة من سور الازبكية للمرة الأولى في الفعاليات بالمقر الجديد والذين تنطبق عليهم الشروط المحددة.
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