"سبب خسارة مصر".. النيابة تحقق في بلاغ إلهام شاهين لاتهامهم ماجدة خيرالله بالسب والقذف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالعجوزة، التحقيق في البلاغ المقدم من الفنانة إلهام شاهين، وأشرف زكي، نقيب الفنانين، لاتهام الناقدة ماجدة خيرالله بالسب والقذف، عقب مباراة روسيا ومصر في كأس العالم.

وقال نقيب الفنانين، إنه فوجئ بنشر الناقدة ماجدة خيرالله عدة عبارات مسيئة لجموع الفنانين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيما أشارت الفنانة إلهام شاهين في أقوالها إنها من ضمن المعنيين بالعبارات المسيئة بالسب والقذف.

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كان محامي أشرف زكي، نقيب الفنانين، تقدم ببلاغ ضد الناقدة ماجدة خيرالله في اتهامها بسب وقذف الفنانين، عقب مباراة روسيا ومصر في كأس العالم.

وجاء في البلاغ أن المشكو في حقها قامت بنشر عبارات مسيئة للفنانين على "الفيسبوك"، ما يُشكل سبًا وقذفًا وطعنًا في الأعراض، ولما كان ذلك وكان ما تقدم به المشكو في حقها يعد إهانة لفناني مصر والمصريين، وأن ظهورها يؤكد أن هناك مخططًا ومؤامرة مدفوعة الأجر.

وقد أثارت المشكو في حقها الجدل، وأشاعت أن سبب خسارة الفريق القومي لكرة القدم بكأس العالم 2018 بروسيا هم الفنانون.