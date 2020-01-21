"صحة القليوبية" تنفي تورطها في إتلاف أدوية بقيمة 20 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

نفى وكيل وزارة الصحة في القليوبية، الدكتور حمدي الطباخ، ما أثير مؤخرًا عبر صفحات التواصل الاجتماعي، عن إهدار 20 مليون جنيه، قيمة أدوية غير مرخصة جرى التحفظ عليها منذ أكتوبر الماضي، داخل مخزن في مدينة القناطر الخيرية، ما عرضها للتلف.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الأدوية المذكورة مضبوطات تعد أحرازًا في قضية متداولة أمام جهات التحقيق، وأن النيابة العامة هي المنوطة بالتصرف فيها، مضيفًا أن دور مديرية الصحة يقتصر على الإشراف فقط وإعداد التقارير اللازمة، وفق تكليفات النيابة العامة، لإرفاق هذه التقارير بالتحقيقات.

وأشار وكيل الوزارة أنه لا يوجد ما يفيد رسميًا بأن الأدوية المتحفظ عليها داخل المخزن المذكور تعرضت للتلف أو سوء التخزين، مؤكدًا أن أكثر من 17 جهة تراقب القرارات الخاصة بمديرية الصحة، وأنه مستعد للمساءلة أمام جهات التحقيق.

وكانت صفحات على موقع التواصل "فيسبوك" تداولت مستندات تزعم أن وكيل وزارة الصحة في القليوبية تورط في إهدار 20 مليون جنيه، قيمة أدوية غير مرخصة حرزتها إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية في أكتوبر الماضي، وتحفظت عليها في مخزن أدوية بقرية المنيرة بالقناطر الخيرية، إلى أن تعرضت للتلف بسبب سوء التخزين.