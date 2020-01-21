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عقد أول اجتماع رسمي بين الحكومة التايلاندية وانفصاليين من الجنوب

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أعلن مسئولون تايلانديون اليوم الثلاثاء، أن الحكومة عقدت أول اجتماع رسمي منذ أعوام مع الانفصاليين من جنوبي البلاد والمعروفين باسم "الجبهة الثورية الوطنية".


ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم عن أنس عبدالرحمن قائد "الجبهة الثورية الوطنية" الانفصالية في تايلاند قوله، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الماليزية كوالالمبور

اليوم، إن الجانبين توصلا إلى إطار عام وأساسيات تحكم سير المحادثات بينهما بهدف إنهاء الصراع عن طريق حلول واقعية ومستديمة.


وذكر بيان صادر عن الجبهة التايلاندية إن الطرفين توصلا إلى تفاهم مشترك يهدف الجانبان من خلاله إلى إنهاء الصراع

المسلح بينهما من خلال حوارٍ ينتج عنه حل سياسي.
وأضاف البيان، حسبما نقلت "إيه بي سي نيوز"، أن ماليزيا ستكون "وسيطة" في المحادثات.


يُشار إلى أن المحادثات بين الطرفين تُعقد منذ سنوات تحت رعاية الحكومة الماليزية بين مسؤولين من تايلاند وهيئة "مارا باتاني"، وهي الممثلة للجماعات المتمردة في جنوب تايلاند، ولم يشارك مسلحو "الجبهة الثورية الوطنية" التايلاندية إلا في اجتماع أمس الاثنين في كوالالمبور.

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