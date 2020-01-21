واشنطن تعلِّق على عرض نائب إيراني مكافأة مالية لمن يأتي برأس ترامب

وصف مسئول أمريكي كبير عرض نائب إيراني مكافأة قدرها 3 ملايين دولار لمن يقتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه عرض "سخيف"، وقال إنه يبرز "الأسس الإرهابية" للحكومة الإيرانية، وفقًا لروسيا اليوم.
وقال روبرت وود السفير الأمريكيلشئون نزع السلاح في حديث للصحفيين بجنيف:"هذا عرض سخيف، ويعطيك فكرة عن الأسس الإرهابية لذلك النظام، وكيف يجب عليه أن يغير سلوكه".
وكانت "رويترز" قد نقلت عنوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، أن نائبًا إيرانيًّا أعلن عن مكافأة قدرها 3 ملايين دولار لمن يقتل ترامب، ونسبت الوكالة شبه الرسمية للنائب أحمد حمزة قوله، إن إعلانه هذه المكافأة يأتي "بالنيابة عن شعب إقليم كرمان... سندفع مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار نقدًا لمن يقتل ترامب".
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