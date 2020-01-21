واشنطن تحذِّر طهران من الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

حذر المبعوث الأمريكي الخاص لشئون نزع الأسلحة روبرت وود إيران، من الانسحاب من معاهدة حظر انتشار السلاح النووي قائلًا إن هذه الخطوة إن تمت، ستكون "رسالة سلبية جدًّا جدًّا"، وفقًا لروسيا اليوم.
وأضاف وود في تصرح أدلى به اليوم الاثنين:"نعتقد أنه على إيران التوقف عن سلوكهاالخبيث والجلوس مع الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق حول هذه القضية وغيرها من المسائل التي تهمنا مثل نشر الصواريخ البالستية وتطويرها والأنشطة الخبيثة (لإيران) في جميع أنحاء العالم".
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جوادظريف قد أشار أمس الاثنين، إلى احتمال خروج بلاده من المعاهدة، إذا وصلت الأمور إلى إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن.
وأكد ظريف أن بلاده ستدخل المرحلة الخامسة و"الأخيرة" ضمن عملية خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ردًّا على نقل القضية إلى مجلس الأمن للنظر في إمكانية إعادة فرض العقوبات الدولية عليها بعد أن تم رفعها كجزء من الصفقة النووية.
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