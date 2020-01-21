308 حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين

أعلن التلفزيون الرسمي في الصين، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن السلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى 308 حالات.

وقال التلفزيون إن 270 حالة عدوى من هذه الحالات موجودة في إقليم هوبي وحده وعاصمته مدينة ووهان حيث ظهر النوع الجديد من الفيروس.

وأضاف التلفزيون أنه تم التأكد من وجود 14 حالة إصابة أخرى بالفيروس الجديد في إقليم جوانج دونج جنوب البلاد، فضلا عن ست حالات في مدينة شنجهاي وخمس في العاصمة بكين.

كما أن هناك خمس حالات إصابة في كل من إقليم جيجيانج ومدينة تشونجتشينج بالإضافة إلى حالتين في مدينة تيانجين وحالة في إقليم هينان.

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