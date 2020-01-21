الناشطة جريتا تونبرج: التقاعس عن العمل يفاقم تغير المناخ

قالت الناشطة السويدية الشابة جريتا تونبرج، اليوم الثلاثاء، إن التقاعس العالمي عن العمل يساعد على تفاقم أزمة تغير المناخ.
وأضافت تونبرج، لدى مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن «الحريق مازال مشتعلاً في منزلنا»، وذلك في إشارة إلى تصريحات سابقة لها كانت أدلت بها قبل عام في القمة التي يشارك بها زعماء العالم في مدينة دافوس السويسرية.
وأوضحت الناشطة المراهقة، أمام إحدى اللجان في دافوس، مخاطبة المسؤولين الحاضرين «إن تقاعسكم عن العمل يساعد في اشتعال النيران باستمرار».
وأكدت، الناشطة البالغة من العمر 17 عاما، أن الشباب لا يرغبون في الانتظار حتى يتم التخلص التدريجي من انبعاثات الكربون، ولكنهم يريدونها أن تتوقف الآن. وباتت المراهقة السويدية رمزاً لنضال الشباب من أجل حث الحكومات على العمل لمحاربة التغير المناخي.
وتحضر تونبرج المؤتمرات المنظمة حول البيئة والتغير المناخي لإسماع صوت الشباب. كما أطلقت مبادرة التغيب عن المدرسة يوم الجمعة بغية التظاهر لصالح محاربة الاحتباس الحراري. وهي المبادرة التي لقيت استجابة من طلاب في مختلف دول العالم.
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