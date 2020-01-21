العاصفة "غلوريا" تجتاح إسبانيا وتمتد إلى فرنسا

لا تزال العاصفة غلوريا تضرب، اليوم الثلاثاء، إسبانيا حيث أسفرت عن ثلاثة قتلى منذ الأحد وبقيت المدارس مغلقة والطرقات مقطوعة وكذلك الكهرباء، وبلغت حتى جنوب فرنسا.

ووضع شمال شرق إسبانيا في حالة إنذار بسبب العاصفة التي تسببت في تساقط الثلوج وبرياح زادت سرعتها على 100 كلم في الساعة وبارتفاع أمواج البحر.

وفي جيرونا بكاتالونيا، حرم 220 ألف منزل من الكهرباء، اليوم الثلاثاء، لساعات بحسب أجهزة الطوارئ قبل إصلاح العطل.

وقطع الطريق السريع بين فرنسا وإسبانيا على جانبي الحدود بسبب تساقط الثلوج بحسب السلطات المحلية.

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وفي دائرة جبال البيرينيه الشرقية الفرنسية تساقطت الثلوج على علو 200 متر وحرم ألف منزل من الكهرباء.

كما أرغمت العاصفة السلطات على إقفال مدارس في إسبانيا. وفي منطقتي كاتالونيا وفالنسيا لم يذهب 170 ألف تلميذ إلى المدارس بحسب الحكومتين الإقليميتين.

وأسفرت غلوريا عن سقوط ثلاثة قتلى في إسبانيا في اليومين الماضيين، امرأة مشردة ورجل في فالنسيا وآخر في كاتسيي- وليون .

وذكر مرصد الأحوال الجوية الإسباني أن العاصفة التي تسببت باضطرابات في السكك الحديد، ستستمر حتى الأربعاء.