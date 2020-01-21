فرنسيون معارضون لإصلاح التقاعد يقطعون الكهرباء عن سوق للأغذية

قطع عمال فرنسيون معارضون لخطة إصلاح التقاعد، الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن سوق "رانجيس"، أكبر سوق جملة للأغذية الطازجة في العالم.

ويحتج العمال الفرنسيون، منذ نوفمبر الماضي، على خطة الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد.

وقال متحدث باسم سوق "رانجيس" الدولي إنه تمت الاستعانة بإمدادات الكهرباء الطارئة وإن الحركة التجارية لم تتعطل. واستمر انقطاع الكهرباء لمدة 90 دقيقة.

وكتب فرع العاملين في مجال الطاقة في نقابة الكونفدرالية العامة للشغل على فيسبوك "قطعت الكهرباء عن رانجيس هذا الصباح".

وتسبب انقطاع الكهرباء أيضا في وقف خدمات قطار "أورلي فال" الخفيف الذي يصل إلى مطار "أورلي" ثاني أكبر مطارات العاصمة الفرنسية باريس ازدحاما.

ويسلط قطع إمدادات الكهرباء عمدا الضوء على إصرار النقابات اليسارية في فرنسا على اللجوء للأعمال الخارجة عن القانون بعد موجة إضرابات واحتجاجات في الشوارع بدأت مطلع ديسمبر ولم تمنع ماكرون من المضي في إصلاحاته لنظام التقاعد.

ويرغب ماكرون في توحيد نظام التقاعد الفرنسي وتقديم حوافز للعاملين حتى يستمروا في العمل لفترة أطول لتعويض تكلفة أحد أكثر أنظمة التقاعد سخاء على مستوى العالم.

وتعارض نقابات هذا التوجه وتقول إن العمال سيضطرون للعمل فترة أطول حتى يحصلوا على معاش كامل.

ويغطي سوق "رانجيس" مساحة نحو 557 فدانا ويحقق إيرادات سنوية تصل إلى تسعة مليارات يورو.

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