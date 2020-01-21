قبل ساعات على بدء محاكمته.. ترامب أمام «دافوس»: استعدنا قوتنا

ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب كلمة، اليوم الثلاثاء، أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ركز فيها على تحسن الأوضاع الاقتصادية في بلاده تحت إدارته، قبل ساعات على بدء جلسات محاكمته الرامية إلى عزله في واشنطن.

وقال في كلمته: «استعدنا قوتنا... الولايات المتحدة تزدهر مرة أخرى... والحلم الأميركي يعود بقوة أكبر من ذي قبل».

وتحدث باستفاضة عن البيانات الاقتصادية الأميركية، وقال إن «الولايات المتحدة تسجل نمواً اقتصادياً لم يحدث من قبل».

ووصل ترامب إلى دافوس اليوم لحضور المنتدى الاقتصادي السنوي على متن مروحية «مارين وان» إلى منتجع دافوس بسويسرا.

وسيعقد ترامب اجتماعات منفصلة مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة الباكستاني عمران خان ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وفي الوقت نفسه، تدخل محاكمة ترامب مرحلة جديدة في مجلس الشيوخ مع مناقشة الأعضاء صيغة المحاكمة.

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