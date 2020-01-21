محامو ترامب يدعون مجلس الشيوخ إلى تبرئته «فوراً»

دعا محامو الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، مجلس الشيوخ المكلف محاكمته سعياً إلى عزله، إلى تبرئته «فوراً».

وكتب المحامون في مذكرة من 110 صفحات سلمت الاثنين للكونجرس، أن هذه المحاكمة التي تبدأ فعلياً الثلاثاء تشكل «انحرافاً خطيراً للدستور»، معتبرين أن «على مجلس الشيوخ أن يرفض القرار الاتهامي ويبرئ الرئيس فوراً». اقرأ أيضاً... «النواب الأميركي» يصوت الأربعاء على إحالة قضية «عزل ترامب» إلى الشيوخ

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