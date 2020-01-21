الإمارات وبريطانيا يبحثان علاقات الصداقة والتعاون

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزيرالخارجية البريطاني دومينيك راب ، في لندن، اليوم،

علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في العديد من المجالات.