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الإمارات وبريطانيا يبحثان علاقات الصداقة والتعاون

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات وبريطانيا يبحثان علاقات الصداقة والتعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:09 م

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بوابة الخليج 365

وكالات

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بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزيرالخارجية البريطاني دومينيك راب ، في لندن، اليوم، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في العديد من المجالات.
واستعرض الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خصوصاً تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق وإيران.

وناقش الجانبان استعدادات المملكة المتحدة للمشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي، وأعربا عن تطلعهما لمشاركة مميزة لبريطانيا في هذا المعرض الدولي الذي من المتوقع أن يستقطب نحو 25 مليون زائر طوال مدة انعقاده التي تمتد من شهر أكتوبر2020 وحتى شهر أبريل 2021.

وأشاد الجانبان خلال اللقاء بالتزايد المستمر في أعداد السياح البريطانيين الذين يزورون الإمارات سنوياً والذين تجاوز عددهم 1.4 مليون سائح العام الماضي بالإضافة إلى الحضور البارز للجالية البريطانية المقيمة في الدولة التي يزيد عددها عن 100 ألف شخص يشاركون في مسيرة التنمية بمختلف قطاعات الدولة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص الإمارات على تطوير علاقاتها الثنائية الاستراتيجية مع المملكة المتحدة وتنمية مجالات التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالخير على شعبي البلدين.

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