- 1/2
- 2/2
كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات وبريطانيا يبحثان علاقات الصداقة والتعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:09 م
Advertisements
وكالات
Advertisements
وناقش الجانبان استعدادات المملكة المتحدة للمشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي، وأعربا عن تطلعهما لمشاركة مميزة لبريطانيا في هذا المعرض الدولي الذي من المتوقع أن يستقطب نحو 25 مليون زائر طوال مدة انعقاده التي تمتد من شهر أكتوبر2020 وحتى شهر أبريل 2021.
وأشاد الجانبان خلال اللقاء بالتزايد المستمر في أعداد السياح البريطانيين الذين يزورون الإمارات سنوياً والذين تجاوز عددهم 1.4 مليون سائح العام الماضي بالإضافة إلى الحضور البارز للجالية البريطانية المقيمة في الدولة التي يزيد عددها عن 100 ألف شخص يشاركون في مسيرة التنمية بمختلف قطاعات الدولة.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص الإمارات على تطوير علاقاتها الثنائية الاستراتيجية مع المملكة المتحدة وتنمية مجالات التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالخير على شعبي البلدين.
Advertisements