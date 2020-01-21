مصادر لبنانية: الحكومة الجديدة ستضم 20 حقيبة

أفاد مصدران سياسيان لبنانيان بارزان لوكالة "رويترز"، بأن الحكومة الجديدة ستضم 20 حقيبة،

وتم حل كل الخلافات التي حالت دون تشكيل حكومة جديدة.

وحذرت كتلة المستقبل اللبنانية، الثلاثاء، من استمرار المماطلة في تشكيل الحكومة بينما تواجه البلاد أخطر أزمة اقتصادية ومعيشية منذ عقود.

وعقدت كتلة تيار المستقبل النيابية اجتماعاً برئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وحضور رئيسة الكتلة النائبة بهية الحريري، في بيت الوسط، لاستعراض المستجدات والأوضاع العامة.

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وأكدت الكتلة، في بيان لها، أهمية حماية ساحات التظاهر والتعبير السلمي في العاصمة بيروت، داعية القوى العسكرية والأمنية إلى الاستمرار في تحمل مسؤولياتها.

وعبّرت عن عميق قلقها تجاه تطورات الأسبوع الماضي وأحداث العنف التي شهدها وسط بيروت، وما صاحبها من مواجهات دموية بين القوى الأمنية والمتظاهرين.

وشددت على "أن أمن العاصمة وسلامة الناس والممتلكات الخاصة والعامة فيها وفي سائر المناطق، هي أمانة كل الشرفاء في لبنان لدى المحتجين والمتظاهرين، ولا يصح أن تتحول تحت أي ظرف من الظروف إلى هدف لتنفيس الغضب الشعبي، أو وسيلة لتحقيق مآرب سياسية لتجمعات وأحزاب تستحضر أحقاداً مزمنة لتمارس الانتقام من مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لإعادة إعمار وسط بيروت".