كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد المهدي: إطلاق الصواريخ على السفارة الأمريكية يسيء للعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اعتبر رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، أن إطلاق صواريخ كاتيوشا على السفارة الأمريكية غير مقبول ويسئ للعراق.
وقال عبد المهدي، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الثلاثاء، إن إغلاق الطرق والمدارس ليس تظاهرا سلميا ونحن لا نريد زيادة التصعيد بالبلد
وطالب مجلس النواب والقوى السياسية بتقديم مرشحين جدد لرئاسة الحكومة، مؤكدا حرصه على عدم التصعيد والقوات الأمنية لا تريد استخدام العنف.
وأوضح عبد المهدي، أن "الجمهور يطالب باجراءات اشد لكن القوات الامنية لا تريد ان تدخل في سياقات يستخدم فيها العنف وغيره، مع ذلك هناك ضحايا وهذا يحصل عندما يكون هناك عنف ومولوتوف وسكاكين"، مبيناً أن "كل الضغوطات يجب ان تتوجه لايقافها كون مآلاتها سلبية، فهناك فرق في التعبير السلمي عن الرأي وفرق بين استخدام العنف والمجيء بادوات لحيم وغلق المدارس".
وأشار إلى أن "هذا الامر يجب ان يتوقف وخصوصاً قد دخلنا في حالة اقليمية وصعبة".
وأشار إلى أن "هذا الامر يجب ان يتوقف وخصوصاً قد دخلنا في حالة اقليمية وصعبة".
وتابع رئيس الوزراء، أنه "يوم امس تم إطلاق صواريخ كاتيوشا على السفارة الامريكية، وهذا أمر مؤلم غير صحيح"، متساءلاً :"من يخول هذه الجهات بالتعرض للمثلية في العراق؟".
واعتبر أن "هذا الفعل يسيء الى العراق وغير مقبول مهما كانت النوايا".