كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد المهدي: إطلاق الصواريخ على السفارة الأمريكية يسيء للعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، أن

إطلاق صواريخ كاتيوشا على السفارة الأمريكية غير مقبول ويسئ للعراق.

وقال عبد المهدي، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الثلاثاء، إن إغلاق الطرق والمدارس ليس تظاهرا سلميا ونحن لا نريد زيادة التصعيد بالبلد

وطالب مجلس النواب والقوى السياسية بتقديم مرشحين جدد لرئاسة الحكومة، مؤكدا حرصه على عدم التصعيد والقوات الأمنية لا تريد استخدام العنف.