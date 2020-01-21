كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير المالية اللبناني: سنكون أمام حكومة جديدة خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وحذرت كتلة المستقبل اللبنانية، الثلاثاء، من استمرار المماطلة في تشكيل الحكومة بينما تواجه البلاد أخطر أزمة اقتصادية ومعيشية منذ عقود.

وعقدت كتلة تيار المستقبل النيابية، اجتماعاً برئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وحضور رئيسة الكتلة النائبة بهية الحريري في بيت الوسط، لاستعراض المستجدات والأوضاع العامة.