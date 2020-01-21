كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد استهدافهم من حركة الشباب .. رئيس الوزراء الصومالي يعد بتأمين سلامة المواطنين الأتراك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء الصومالي في بيان اليوم الثلاثاء أن الحكومة ستتخذ أي إجراء لتأمين المواطنين الأتراك بعد اجتماع مع السفير التركي في الصومال ومسؤولين آخرين في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال حسن علي خير، "نشكر الأتراك على دعمهم، وسوف تتخذ الحكومة الصومالية أي إجراء لتأمين المواطنين الأتراك".

وأضاف البيان أن الإرهابي لن يكون قادرًا على إيقاف مشروعات التطوير التركية في بلدنا.

حضر الاجتماع السفير التركي في الصومال محمد يلماز، والسفير القطري في الصومال حسن حمزة أسد هاشم، وسيراسيتين أكسون، مسؤول مشروع كبير في شركة إينيز التركية - بناء طريق مقديشو - أفغوي السريع.

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جاء الاجتماع بعد أيام من استهداف جماعة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة المواطنين الأتراك الذين يعملون في مشروع لبناء الطرق في بلدة أفغوي الصومالية، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 25 آخرين، من بينهم ستة أتراك.

وفي أواخر ديسمبر، كانت مجموعة من المهندسين الأتراك من بين الأشخاص الذين أصيبوا في انفجار عند نقطة تفتيش في مقديشو أسفر عن مقتل 90 شخصًا على الأقل.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أدى انفجار سيارة مفخخة إلى إصابة حوالي 15 شخصًا، بمن فيهم المقاولون الأتراك، في أفغوي.