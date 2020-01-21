اتفاق للزيادة في الحد الأدنى لتسعيرة “طاكسي طنجة” يدخل حيز التنفيذ الخميس

قال محمد التقال، الكاتب المحلي للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بطنجة، إنه تم الاتفاق مع ولاية جهة الشمال على الزيادة في الحد الأدنى للتسعيرة الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة.

وأوضح النقابي أنه حددت في 7 دراهم عوض 5 دراهم للفترة النهارية، و10 دراهم ونصف عوض 7 درهم ونصف خلال الفترة الليلية، وذلك بالنسبة إلى المسافات القصيرة فقط.

وكشف التقال، في تصري لـ”اليوم 24″، أن قرار الزيادة في التسعيرة الخاصة بسيارة الأجرة الصغيرة في طنجة، اتخذ بعد لقاء جمع النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، والجامعة الوطنية التقدمية للنقل بطنجة، بالكاتب العام لولاية جهة الشمال، قبل شهرين.

وأوضح المتحدث أنه، جرى الاتفاق شفويا على الزيادة في الحد الأدنى، التي حدد تاريخ العمل بها ابتداء من 23 يناير 2020.

واعتبر المتحدث، أن هذه الزيادة لا تمس القدرة الشرائية للمواطنين، موضحا أن أسبابها ترجع إلى “ارتفاع أسعار المحروقات”.