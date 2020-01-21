ترتيب الأندية والبطولات العالمية.. الوداد في المركز 67 والرجاء 92 والبطولة الاحترافية 17 عالميا

نشر موقع الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء لكرة القدم “IFFHS”, تصنيفه السنوي الخاص بترتيب أفضل الأندية، والدوريات العالمية.

وحل فريق الوداد الرياضي الأول وطنيا، وفي المركز 67 عالميا، والثالث إفريقيا، بعد الترجي التونسي (19)، ومواطنه النجم الساحلي (62).

وجاء نهضة بركان في الرتبة الثانية على الصعيد الوطني، و78 عالميا، والخامس إفريقيا، بعد الترجي، والنجم، والوداد، ثم الأهلي المصري (72).

واحتل الرجاء الرياضي المركز 92 عالميا، والثالث وطنيا، كما جاء الفريق الأخضر في الرتبة العاشرة قاريا، بعد الترجي، والنجم، والوداد، والأهلي، ونهضة بركان، ثم الزمالك المصري، ومازيمبي الكونغولي (84)، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي (86)، والصفاقسي التونسي (91).

أما على صعيد الدوريات، تقدمت البطولة الوطنية الاحترافية إلى المركز الـ17 عالميا، بعدما حلت في الرتبة الـ27 في التصنيف الماضي، غير أنها فقدت مركزها الأول قاريا لصالح الدوري التونسي الذي جاء في المركز 15 عالميا، متقدما بذلك 15 مركزا عن ترتيبه الماضي.

وتقدمت البطولة الاحترافية عن الدوري المصري الذي جاء في المركز الـ31 عالميا، والثالث إفريقيا، والدوري الكونغولي الرابع على الصعيد القاري، والـ35 في العالم.

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