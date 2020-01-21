بعد تخليه عن وضعيته في العائلة الحاكمة.. الأمير هاري يصل إلى كندا لبدأ حياته الجديدة

في أول أيام حياته الجديدة، وصل دوق ساسيكس، الأمير هاري، إلى كندا، فجر اليوم الثلاثاء، ليجتمع بزوجته ميغان ماركل، وذلك بعد قرار تخليه عن مهامه في العائلة الملكية.

وكشفت صور خاصة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، هاري في مطار فانكوفر بكندا، مرتديا زيا مدنيا شتويا، بعدما وصل إليها عبر طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية البريطانية، وفقا لصحيفة “ديلي ميل”.

وظهر الأمير هاري بشكل غير معهود، مرتديا معطفا شتويا وقبعة للرأس، حاملا حقيبته على ظهره، بعيدا عن المنظر الملكي، الذي تعود عليه، ليجتمع بزوجته ميغان، التي سبقته إلى كندا قبل أسابيع، وذلك من أجل بدء حياتهما “الجديدة” هناك، بعد الانسحاب من العائلة المالكة في بريطانيا.

وأعلن دوق ودوقة ساسيكس، في وقت سابق، “التخلي عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية ببريطانيا، والعمل من أجل تحقيق الاستقلال المالي”، وهو القرار، الذي وافقت عليه الملكة إليزابيث، ومنحتهما، قبل أيام، موافقتها، لتعطيهما بذلك الضوء الأخضر لترك أدوارهما في العائلة المالكة، والاستقلال ماديا.

يشار إلى أنه من آخر المهام، التي قام بها الأمير هاري قبل تخليه عن لقبه، استقبال عدد من الزعماء الأفارقة، من بينهم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قبيل افتتاح قمة المملكة المتحدة وإفريقيا للاستثمار 2020.