الأزمي: من دبروا اتفاقيات التبادل الحر من حزب واحد.. عليهم الاتفاق على تقييم موحد

بعد إعلان مولاي احفيظ العلمي، وزير التجار والصناعة، عن اتفاقه مع نظيرته التركية قبل أيام، على مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، عقب تهديد الوزير بتمزيق الاتفاقية، وذلك من تحت قبة البرلمان، قال إدريس الأزمي الإدريسي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن المغرب يعاني من جميع اتفاقيات التبادل الحر التي تجمعه بعدد من الدول.

واعتبر القيادي بحزب ؤئيس الحكومة، في الاجتماع الأسبوعي للفريق المنعقد يوم أمس الاثنين، أن العجز التجاري مسجل مع كل الدول التي تربطها اتفاقيات التبادل الحر مع المغرب.

وأشار المتحدث إلى أن فهم هذا المعطى، يتطلب العودة إلى السنوات التي تم خلالها التفاوض بشأن هذه الاتفاقيات، قبل التوقيع والمصادقة عليها، والتعرف على من كان يتحمل مسؤولية تدبير قطاع التجارة في تلك الفترة.

وأبرز المتحدث ذاته، أن الوزراء الذين دبّروا اتفاقيات التبادل الحر، سواء في مرحلة التفاوض أو في مرحلة المصادقة، أو مرحلة دخولها حيز التنفيذ، وفي هذه الفترة كذلك، كلهم من حزب واحد، وأن المطلوب هو أن يتفقوا على تقييم موحد أولا.

وأوضح الأزمي، أن فريق العدالة والتنمية، كان واضحا منذ فترة مناقشة هذه الاتفاقيات سنة 2006، حيث بالرغم من أنه دعا إلى انفتاح الاقتصاد الوطني، فإنه حذر من الأثر السلبي المحتمل لاتفاقيات التبادل الحر.