الوداد البيضاوي يقدم مدربه الجديد “ديسابر” وانتداباته الجديدة

نظم فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء، ندوة صحافية، قدم من خلالها مدربه الجديد، الفرنسي سيباستيان ديسابر، ولاعبيه، الذين انتدبهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأعرب ديسابر، الذي تعاقد معه الوداد خلفا للصربي زوران مانولوفيتش، عن سعادته بالعودة مجددا إلى قيادة الفريق الأحمر.

وأشار ديسابر، الذي سبق له قيادة الفريق البيضاوي، قبل 3 مواسم، أنه سيقدم ما بوسعه من أجل مساعدة الوداد على حصد الألقاب، التي ينافس عليها هذا الموسم.

وشهدت الندوة، أيضا، تقديم اللاعبين الجدد، الذين ضمهم بطل المغرب إلى صفوفه في “المركاتو” الشتوي الأخير، على غرار الكونغولي كازادي كاسينغو، وسفيان كركاش.

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وأكد سعيد الناصيري، رئيس الوداد، أن فريقه استقدم الـ11 لاعبا من أجل تعويض العناصر، التي غادرت الفريق، سواء بصفة نهائية، أو على سبيل الإعارة.

يذكر أن الوداد الرياضي يحتل صدارة البطولة الوطنية الاحترافية برصيد 29 نقطة، متقدما بنقطة وحيدة عن نهضة بركان الوصيف، كما يأتي زملاء النقاش في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، خلف ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي صاحب الصدارة.