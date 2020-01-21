متظاهرون يحرقون اطارات ويحاولون قطع طريق سريع الدورة جنوبي بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بقيام متظاهرين بحرق اطارات ومحاولة قطع سريع الدورة جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "متظاهرين يحاولون قطع طريق سريع الدورة وقاموا بحرق اطارات"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.