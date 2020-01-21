رياضة 2020-01-21 | 17:08 1,489 مشاهدة عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي. ووافق المجلس على تعديل الفقرة ثانيا من قرار مجلس الوزراء المرقم 140 لسنة 2019 لتصبح بالشكل الآتي: تقوم وزارة الشباب والرياضة بتحديد الآليات الملائمة لتقديم المنحة المالية الحكومية الى الاتحادات الرياضية مباشرة، مع الغاء الفقرة الرابعة من القرار المذكور آنفاً. المحرر: محمد خليل

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. مجلس الوزراء يصدر قراراً بشان آلية تمويل الاتحادات الرياضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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