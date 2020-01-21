المالكي: من يعرقل اختيار مرشح رئاسة الوزراء يتحمل نتائج اكثر كارثية

اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، من يعرقل اختيار مرشح رئاسة الوزراء بأنه يتحمل نتائج اكثر كارثية. وقال المالكي في تغريدة على موقعه في "تويتر" اطلعت عليها الخليج 365، إن "إطالة فترة البحث عن مرشح مقبول كفوء لرئاسة الوزراء فِي ظل الأحداث التخريبية التي اخترقت التظاهرات، سيجعل القدرة على معالجة الأمر صعباً وسينتهي الى نتائج اكثر كارثية".



وأضاف أن "مسؤولية ذلك يتحملها من يعرقل اختيار مرشح رئاسة الوزراء".



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