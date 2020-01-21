الدفاع المدني يخمد ثلاثة حرائق في الكرادة وسط بغداد

أعلن الدفاع المدني، الثلاثاء، عن إخماد ثلاثة حرائق في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.
وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "خلال اقل من ساعة تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد ثلاثة حرائق منفصلة في منطقة الكرادة".
وأضافت أن "الحريق الاول كان داخل شقة سكنية وتم اخماد النيران واخلاء العوائل دون اصابات بشرية، والثاني حريق نفايات قرب مستشفى الواسطي، والثالث حريق مولدة قرب مستشفى العلوية نشب في مولدة اهلية/ وتمكنت فرق الدفاع المدني من انقاذ خزين الگاز".
وأضافت أن "الحريق الاول كان داخل شقة سكنية وتم اخماد النيران واخلاء العوائل دون اصابات بشرية، والثاني حريق نفايات قرب مستشفى الواسطي، والثالث حريق مولدة قرب مستشفى العلوية نشب في مولدة اهلية/ وتمكنت فرق الدفاع المدني من انقاذ خزين الگاز".
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