النيابة المصرية ترد على أكاذيب الاختفاء القسري وقضايا السجناء

قال المستشار هاني جورجي، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام المصري، الثلاثاء، إن مصر تواجه خطر وجود، وإن الأكاذيب حول قضايا الاختفاء القسري وقمع السجناء متعمد لتشويه صورة الدولة المصرية.

وأكد "جورجي" أن بلاده تواجه الإرهاب منذ سنوات، حيث تحاول الفاشية الدينية اختراق المجتمع المدني، واستقطاب الأفراد، مؤكدًا أن دور دولة القانون، هو مواجهة هذه الكيانات، وحصر أموالها، وحجزها حماية للبلاد، ولمنع أى التفاف على القانون.





وأوضح "جورجي"، خلال ندوة "دولة القانون"، عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمتين العربية والمصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، بأحد فنادق القاهرة، أن خضوع السلطات الثلاثة والحكام والمحكومين لسيادة الفانون، هو التزام دستوري.





وأشار إلى أنّ كل دساتير مصر أكدت مبدأ سيادة القانون، إذ نصت على أنّه أساس الحكم في الدولة وهذا منصوص عليه بداية من دستور 1923 وحتى دستور 2014.

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وانتقد "جورجي" ما يقوم به البعض من فبركة قضايا بشأن الاختفاء القسري قائلًا: "يتم فبركة قضايا اختفاء قسري على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف خلق شائعات لضرب والتشكيك في مؤسسات الدولة المصرية واستقرارها".



وأكد "جورجي" أن مصر تلتزم بالضوابط الدولية والدستورية، والتى نص عليها الدستور، فيما يتعلق بحق المتهمين في التقاضي وغيرها من الإجراءات الجنائية.

وتابع أنه مهما كانت الجريمة التي تنسب إلى المتهمين، فلا يبرر أي انتهاكات لحقوقهم، موضحًا أن النيابة العامة تكفل ذلك رغم بشاعة جرائم الإرهاب، مؤكدًا أن القانون المصري أكد على احترام الكرامة الإنسانية.





وأكد أنه لا يوجد مبرر لانتهاك كرامة أو حقوق أي إنسان محبوس احتياطيا، فالنيابة تكفل للإرهابيين والمحبوسين احتياطيا، والمسجونين، حماية حقوقهم، وأن توجيه الاتهام عمل قضائي تقوم به النيابة بمنتهى الاستقلال، ولا يوجد رقيب عليها، سوى الدستور والقانون.

ولفت إلى أن هناك محاولة لاستخدام آليات حقوق الإنسان، للإساءة للدولة المصرية، وأنّ النيابة العامة ليست بعيدة عن التحدي الذي تخوضه البلاد وهي في قلب تلك المواجهات والتحديات.

وأضاف "جورجي" أنه تم إنشاء نيابة لغسل الأموال في كل نيابات مصر، وهو أمر مهم يصب في إطار دولة القانون، كذلك تم تغطية جميع النيابات بموسوعة إلكترونية.

وتابع أانه:" جار وضع برنامج العدالة الجنائية، وتم تخصيص رقم هاتفي لتلقي الشكاوي عن طريق واتس آب، لتلقي شكاوي المصريين، وهذه طريقة جديدة للتحرك دون بلاغ، ما يعني وجود مرونة وتطور كبير في فهم نصوص قانون الإجراءات الجنائية".