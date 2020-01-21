مصادر: السودان يسلم فريق الوساطة حلول القضايا العالقة

سلم وفد الحكومة الانتقالية السودانية، مساء الإثنين، فريق الوساطة بين الفرقاء السودانيين،مقترحا جديدا لحل القضايا العالقة بين الحكومة والحركة الشعبية - شمال برئاسة عبد العزيز آدم الحلو .

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن عضو المجلس السيادي الفريق شمس الدين الكباشي سلم فريق الوساطة مقترح جديد بشأن القضايا العالقة في ملف إعلان المبادئ.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر إسمها، أن المقترح الحكومي ينص علي مراجعة علاقة الدين بالدولة بينما يتمسك وفد "الحركة الشعبية - شمال" بضرورة وجود نص صريح يفصل ما بين الدين والدولة، لافتة إلى أن الأطراف ستلتقي في لقاء مباشر.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الوساطة بين الفرقاء السودانيين في جوبا، تعليق التفاوض بين وفد الحكومة الانتقالية ومسار شرق لمدة 3 أسابيع لتمكين ممثلي المسار من المشاركة في مؤتمر بالسودان.

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وأوضح فريق الوساطة أن إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين قيد التفعيل، من بينها إطلاق سراح أسرى الحرب وإسقاط الأحكام الغيابية والحظر الذي فرضه نظام الرئيس المعزول عمر البشير على بعض قادة الفصائل المسلحة، وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المتأثرين من الحرب.





كما نصت الإجراءات على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات، لحين التوصل إلى اتفاق حول السلام في مناطق الحروب، ليتسنى لقادة التمرد المسلح المشاركة في السلطة الانتقالية.

وبدأت جولات التفاوض المباشرة وفقا لـ6 مسارات تبدأ بمسار شرق السودان، على أن تعقبها مفاوضات الحكومة مع حركات دارفور حول مسار تلك المنطقة.



وتتوسط جنوب السودان بين المفاوضين السودانيين منذ أغسطس/آب الماضي لإنهاء الصراع المسلح في البلاد.

ويشهد السودان حربا أهلية طويلة الأمد منذ عام 2003 بإقليم دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.