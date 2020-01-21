العالم يترقب انطلاق محاكمة "عزل" ترامب.. شهود وأوراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تترقب الأوساط الأمريكية والدولية انطلاق مداولات محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء.

ويواجه ترامب بتهمة إساءة استغلال منصبه وعرقلة عمل الكونجرس، وسط تأكيد الفريق القانوني لترامب أن موكلهم ضحية "عملية تلاعب" بدافع سياسي، وأنه لم يرتكب أي مخالفة.



ويتطلب عزل ترامب دعم ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، الذي يحتل الجمهوريون فيه 53 مقعدا من أصل 100.

وتشكل هذه المحاكمة محطة تاريخية في الولايات المتحدة إذ أنها ثالث مرة في تاريخها يقوم فيها الكونجرس بمحاكمة الرئيس ضمن آلية عزل، بعد أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1999.

يقتصر حق الكلام في محاكمة ترامب، على فريقي الاتهام والدفاع والقاضي المكلف الإشراف على المداولات، على أن يوجه أعضاء المجلس الـ100 الذين يؤدون دور المحلفين، أسئلتهم خطيا.

وتنتقل معركة العزل الذي فتح التحقيق فيها منذ 4 أشهر إلي مرحلة جديدة من الصراع بين الديمقراطيون الذين يسعون إلي تشوية الرئيس الأمريكي نظرا لصعوبة عزله، بحسب مراقبين، وبين الجمهوريون الذين يدافعون عن حزبهم في البيت الأبيض.

معركة الشهود

يخصص الدستور الأمريكي بضعة سطور فقط لآلية عزل الرئيس، تاركا هامش مناورة كبيرا أمام أعضاء مجلس الشيوخ لحسم إجراءات محاكمة ترامب.

ففي عام 1999 حث أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة مغلقة سبل الاستماع إلى الشهود ولا سيما مونيكا لوينسكي بدون الخوض في تفاصيل العلاقة بينها وبين الرئيس الأسبق كلينتون، واتفقوا على الاستماع إلى إفادة المتدربة الشابة عبر الفيديو.

وفي الواقعه الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة حول عزل الرئيس، أفاد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل عن مشروع قرار يحظى بموافقة الجمهوريين الـ53 من أصل مئة في مجلس الشيوخ، ينص على إطار "مشابه للغاية" للإجراءات التي اعتمدت في محاكمة بيل كلينتون.





واتفق أعضاء مجلس الشيوخ في ذلك الحين على عقد اجتماع علني بعد ظهر كل يوم، مع تخصيص أول 3 أيام لعرض حجج الاتهام، والأيام 3 التالية لحجج الدفاع.

ويعتزم الجمهوريون تقصير فترة المداولات، وهو ما تندد به المعارضة الديموقراطية وتطالب بالاستماع إلى 4 من أقرب مستشاريه لم يأذن لهم البيت الأبيض بالمثول في الكونجرس.

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ويحتاج الديمقراطيون أن ينضم إليهم 4 جمهوريين كي يحققوا الأغلبية اللازمة للموافقة على استدعاء هؤلاء الشهود وهي 51 عضوا.

أوراق الديمقراطيين

جون بولتون

بولتون مستشار ترامب السابق للأمن القومي، ويعتقد الديمقراطيون أنه يعرف بشكل مباشر القرارات الرئيسية التي تم اتخاذها للضغط على أوكرانيا كي تحقق مع جو بايدن خصم ترامب المحتمل في انتخابات الرئاسة 2020.

ورفض بولتون المشاركة في التحقيق الذي أجراه مجلس النواب بشأن مساءلة ترامب ولكنه قال في تطور مفاجئ في الـ6 يناير/ كانون الثاني إنه مستعد للإدلاء بشهادته خلال المحاكمة التي يجريها مجلس الشيوخ.

ميك مولفاني

يقول الديمقراطيون إن مولفاني القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض كان متورطا بشكل مباشر في حجب المساعدات عن أوكرانيا ولديه معلومات مباشرة يمكن أن يدلي بها.

وكان مولفاني ضمن عدة مسؤولين بإدارة ترامب رفضوا طلبات الاستدعاء التي وجهها لهم مجلس النواب عندما كان يحقق في مساءلة ترامب.

مايكل دوفي

دوفي أحد المعينين السياسيين في مكتب الميزانية بالبيت الأبيض والذي يشرف على المخصصات المالية للأمن القومي.

روبرت بلير

بلير مساعد لترامب ومستشار كبير لمولفاني. وكان بلير على الخط خلال الاتصال الهاتفي الذي جري في 25 يوليو/ تموز بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والذي يركز عليه تحقيق المساءلة.

ورفض بلير استدعاء مجلس النواب له كي يدلي بشهادته.