- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن تايمز:ساحة تالية للقتال بالوكالة بين واشنطن وطهران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
الخليج 365
قالت صحيفة "واشنطن تايمز" إن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، يعني أن أفغانستان، التي تشترك في حدود مع إيران، يمكن أن تكون "ساحة تالية للقتال بالوكالة بين واشنطن وطهران"، وهو صدام "يهدد بتقويض سعي إدارة ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان وانسحاب نهائي للقوات الأمريكية".
هل تصبح إيران ثاني دولة في العالم تنسحب من معاهدة منع الانتشار النووي؟ وبحسب الصحيفة الأمريكية حذر مسؤولو الإدارة مؤخرًا من احتمال توسيع النشاط الإيراني في أفغانستان، وتقول مصادر إن "دعم طهران لطالبان معروف جيدًا في الدوائر الاستخباراتية"، حيث يبحث المحللون في مدى استعانة الجماعة بإيران في بعض عملياتها والتخطيط للهجمات التي تقوم بها.
وقال مصدر لصحيفة "واشنطن تايمز" إن "الاتصالات التي تم اعتراضها بين عناصر طالبان المتمركزين في مشهد بإيران ونظرائهم العاملين في كويتا بباكستان، كشفت عن مستوى معين على الأقل من هذا الاتصال العملياتي.
وحذر الكثيرون من أن رد طهران على الضربة الأمريكية الأخيرة للطائرات دون طيار والتي أسفرت عن مقتل اللواء قاسم سليماني في وقت سابق من هذا الشهر قد يشمل تصعيدًا مخططًا لطهران في أفغانستان - بهدف مزدوج يتمثل في استهداف القوات الأمريكية وتقويض المحادثات الحساسة التي تجري حاليًا بين طالبان وواشنطن.
ونقلت الصحيفة عن الممثل الخاص الأمريكي السابق لأفغانستان وباكستان ريتشارد أولسون، كبير المستشارين للمعهد الأمريكي للسلام قوله: "إذا أصبحت أفغانستان مكانًا لنزاع أمريكي إيراني، فمن الصعب أن نتخيل بعد ذلك أنه سيكون من الممكن للولايات المتحدة سحب قواتها، مما يجعل من الصعب جدًا التفكير في أي نوع من ترتيبات السلام مع طالبان".
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تايمز:ساحة تالية للقتال بالوكالة بين واشنطن وطهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.