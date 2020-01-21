شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير المالية اللبناني: الحكومة الجديدة سوف تتشكل خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020 الخليج 365 قال علي حسن خليل وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الجديدة ستتشكل خلال ”ساعات“ في البلاد التي تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

Advertisements وكتب على تويتر: ”ساعات ونكون أمام حكومة جديدة“ لكنه لم يذكر على وجه التحديد متى سيتم ذلك. ولبنان المثقل بديون ضخمة دون حكومة فاعلة منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر تشرين الأول تحت ضغط احتجاجات على الفساد وسوء الإدارة اللذين تسببا من الأساس في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

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