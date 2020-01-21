فريق الإدعاء في محاكمة ترامب: الأسس التي وضعها الجمهوريون للمحاكمة غير عادلة

أكد رئيس فريق الإدعاء في محاكمة الرئيس الاميركي ​دونالد ترمب​، آدم شيف ان "الأسس التي وضعها الجمهوريون للمحاكمة تجعلها غير عادلة، والجمهوريون يريدون تسريع وقت المحاكمة وهي لا تضمن محاكمة نزيهة، لافتاً الى انه "من دون تقديم الوثائق المطلوبة لا يمكن توجيه الأسئلة المفيدة للشهود، والسبب الوحيد لمعارضة الجمهوريين استدعاء شهود هو الخوف مما سيكشفونه".

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