روبرت وود: نحذر طهران من الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

حذر المبعوث الأميركي الخاص لشؤون نزع الأسلحة روبرت وود، "​إيران​ من الانسحاب من معاهدة حظر انتشار ​السلاح النووي​"، معتبراً إن "هذه الخطوة إن تمت، ستكون رسالة سلبية جدا جدا"، داعياً "إيران للتوقف عن سلوكها الخبيث والجلوس مع ​الولايات المتحدة​ إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق حول هذه القضية وغيرها من المسائل التي تهمنا مثل نشر ​الصواريخ​ البالستية وتطويرها والأنشطة الخبيثة لإيران في جميع أنحاء ​العالم​".

هذا وكان وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ قد أشار في وقت سابق إلى "احتمال خروج بلاده من المعاهدة، إذا وصلت الأمور إلى إحالة الملف ​النووي الإيراني​ إلى ​مجلس الأمن​".