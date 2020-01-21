روبرت وود: نحذر طهران من الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

حذر المبعوث الأميركي الخاص لشؤون نزع الأسلحة روبرت وود، "إيران من الانسحاب من معاهدة حظر انتشار السلاح النووي"، معتبراً إن "هذه الخطوة إن تمت، ستكون رسالة سلبية جدا جدا"، داعياً "إيران للتوقف عن سلوكها الخبيث والجلوس مع الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق حول هذه القضية وغيرها من المسائل التي تهمنا مثل نشر الصواريخ البالستية وتطويرها والأنشطة الخبيثة لإيران في جميع أنحاء العالم".
هذا وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد أشار في وقت سابق إلى "احتمال خروج بلاده من المعاهدة، إذا وصلت الأمور إلى إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن".
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