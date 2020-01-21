السيسي يبحث الوضع في ليبيا مع رئيس وزراء بريطانيا

اعلن المتحدث باسم ​الرئاسة المصرية​ بسام راضي عن "لقاء الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ مع رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، حيث جرى بحث جملة من القضايا الإقليمية والوضع في ليبيا، وسبل تنسيق الجهود مع مصر في مجال مكافحة ظاهرتي ​الإرهاب​ و​الهجرة​ غير الشرعية"، موضحا أن "​بريطانيا​ تعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقتي ​الشرق الأوسط​ و​إفريقيا​". إضغط للمزيد

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